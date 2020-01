El domingo, tras la balacera al casino City Center donde murió un apostador, volvió contra las jerarquías policiales que él desplazó. Habló de zonas liberadas para el delito y apuntó responsables: “Quien decidía lo que se hacía era Marcelo Villanúa (ex jefe de la Policía provincial) y Daniel Corbellini (ex jefe de la PDI). Acá no volaba una mosca si no pasaba por Villanúa y Corbellini. Esto es lo que encontramos y vamos a revertir”. Hay un detalle en el que Sain debio reparar. El jefe de Policía que acaba de nombrar en Rosario, Danilo Villán, fue un oficial leal a Villanúa. “Fue su mano derecha”, describió a Infobae una fuente de adentro.