“ Tenía el ‘infla y sella’ en el auto, entonces me bajé para ponerle y seguir. Pero no la pude levantar (a la rueda), me gasté el tarro entero. Llamé a la persona que me estaba esperando, y fue hasta ahí con un segundo aerosol, lo gastamos también. Cuando vuelvo a subir al auto me di cuenta de que el maletín no estaba, y que la puerta del acompañante estaba abierta” , señaló.