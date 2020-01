“Cuando me traen el auto y viene el patrullero, se bajó con el bebé a upa. A los 20 minutos aparece la mujer de él que también se había subido al auto mío. A ella -me cuenta la policía- la deja en la estación de trenes. Él sigue en mi auto y la mujer le entrega un nene un poco más chico. Cuando se suben a mi auto ella le deja un bebé y se queda con otro nene porque saben que con un menor no levantan sospecha si pasan por un control policial”, dijo Sabrina en diálogo con TN.