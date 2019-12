Habla Gisele: “Fue horrible escuchar a mi hija contar eso. Me dijo que la había desnudado y que le había pasado la lengua por atrás y otras cosas que no me sale ni repetirlas. La nena lloraba mucho. Apenas escuché fui a despertarlo y logré echarlo aunque me costó porque no se quería ir. Incluso él quería hablar con la nena pero yo no lo dejé. Estoy destrozada”, dice a Infobae por teléfono desde un lugar que prefiere no revelar por su propia seguridad.