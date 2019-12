Para María de los Ángeles Amend, no hay vuelta atrás con su hijo. “Darte cuenta que tenés un hijo y que sos la madre de un asesino duele. La familia del muchacho no merecería semejante atrocidad y terminar en las manos de un psicópata”, sostuvo, conmovida. “No lo estoy aplaudiendo, quiero que se haga justicia. Él no es quién para matar y arrebatarle la vida a alguien”, agregó, y remató: “No quiero verlo más a mi hijo, no puedo. A dónde lo lleven, yo no lo crié para que sea un monstruo”.