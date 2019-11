Claudio continuó su relato: “Veo dos bultos, que eran mi sobrino y la pareja. Pensé que estaban heridos. Ví que los ladrones estaban en el auto así que disparé ahí, no a ellos. Me dispararon a mí también. Sentía que me estaba jugando la vida, pero era mi familia. Cuando ví que yo estaba bien, y como el chico cayó a 30 metros, lo fui a ver. Ahí me di cuenta que estaba muerto”, relató.