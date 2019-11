La resiliencia de Julieta Prandi en la noche que conduce los Premios Martín Fierro de Radio: “Este año me entregué al universo”

La modelo estará al frente de la gran gala de APTRA. Y adelantó sus looks a Teleshow. Con temporada teatral confirmada, busca dejar atrás el infierno vivido con su ex marido, aunque no le resulta sencillo: recibió una multa económica por haber hablado públicamente del conflicto