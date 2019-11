El calvario que vivió Joan Franco Lazarte (28) comenzó en 2017 y hasta la actualidad no hubo día que no haya sido un tormento. En la mañana del 14 de mayo, salió de su casa del barrio Margen Sur, en Río Grande, para buscar trabajo y dejó solos a sus hijos de 3 y 5 años. Un incendio en la vivienda acabó con la vida de los pequeños, que no pudieron escapar del fuego que se originó.