“Yo estoy hace ocho meses en este local y ya es la segunda vez que nos roban. El otro robo fue hace unos 20 días, más o menos. La gente que entra son chicos de 20 a 25 años, entran armados y no tenemos protección. En La Matanza estamos olvidados, no hay patrullas, policías, no hay nada”, se lamentó Ariel.