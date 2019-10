“Acá los compañeros tenemos miedo de salir a trabajar de noche. Siempre es en la misma esquina, en el mismo lugar. Al patrullero lo cruzo, está, pero cuando lo necesitamos por ahí no está presente. No puedo decir que no hay policía, pero no sé”, dijo un delegado gremial, quien agregó que además del tiro en la pierna de Galarza, otro de los disparos impactó en el techo del colectivo. “Reclamamos seguridad. Queremos volver a casa. Muchos se vieron perjudicados por esto pero es la única forma que tenemos para reclamar. No es la primera vez que pasa esto y otra vez volvemos a lo mismo, a otra medida de fuerza”, dijo el compañero de la víctima.