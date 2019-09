“Hasta ahora”, dice el fiscal, “el caso de Santa Rosa es el único que se vincula a Toledo”. Los dos millones de pesos no fueron incautados, no estaban incluidos en el espectro de sospecha de la causa. Se secuestraron computadoras y teléfonos que serán peritados. La información comercial de Toledo no revela un empleo en blanco hace más de cuatro años, al igual que tampoco lo hace con tarjetas de crédito, cuentas bancarias o altas de la AFIP.