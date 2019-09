"Ese día a la tarde habíamos discutido por celos. Después de comer nos fuimos a la cama. Estábamos acostados y ella me volvió a recriminar el tema de los celos por un mensaje que supuestamente había visto en mi celular. Eran las 12 de la noche. Después me pidió mi encendedor para prender la pava, se paró y ya no pude ver lo que hizo. Un rato después escuché los gritos y vi que estaba en el baño prendida fuego", aseguró.