Manuel Vázquez fue testaferro de Ricardo Jaime mientras el ex funcionario kirchnerista manejó la secretaría de Transporte entre 2003 y 2009. Vázquez le organizó una estructura de sociedades para que intentar blanquear los ingresos ilegales obtenidos en la función pública. No se pudo ocultar todo y por eso Jaime y Vázquez están siendo juzgados por el enriquecimiento ilícito del ex funcionario.