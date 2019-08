Pero no fue lo único. "Del aspecto y la distribución de las lesiones en el rostro, se desprende saña en la producción de la mismas y no se observan signos de defensa", resaltó la autopsia. Reveló, además, que hay heridas en la cabeza y el lado izquierdo del cuello. "Hace mucho tiempo que no veíamos un asesinato con tanta saña. Realmente llamó la atención. La escena que nos encontramos era realmente muy fuerte", había señalado a Infobae uno de los policías que llegaron a la escena del femicidio.