"Con estricto apego semántico a la norma del artículo 26 del Código Penal, estimo que la ferocidad evidenciada por Veloz Rodríguez y sus cofrades (hoy profugados) quienes no trepidaron en acometer en la vivienda, y mediante amenazas de elevado voltaje, exigieron la entrega de dinero y demás bienes cuya propiedad no les pertenecía, me persuaden de la conveniencia del encierro", explicó el juez Báez en sus fundamentos.