"No podes no ver a un ciclista que iba con fluorescentes e impactarlo con el centro de tu auto", indicó la mujer, que resaltó que su marido llevaba puesto el chaleco refractario. "De qué sirve la Justicia si ya me sacaron a mi esposo", se preguntó. "Mis hijos van a crecer sin el acompañamiento del padre y si este hombre va preso, ¿de qué me sirve?, si Martín ya no está".