Aragón, por su parte, cuestionó la actitud de la joven. "La verdad es que seguimos sin entender nada. Ella quedó a un paso de ser enjuiciada por un delito grave, y no sabemos qué pasará con el otro, y no sólo está en su casa, sino que además se saca selfies y las sube a las redes sociales como queriendo decir ya volví, no ha pasado nada", aseguró.