"Operan en los bares, restaurantes o cervecerías. Suelen contactarse con algún empleado infiel que es el encargado de robar los datos. En la mayoría de los casos, cuando pagamos el mozo se lleva el plástico y lo perdemos de vista. No sabemos qué hacen con él. Ese es el momento en el que aprovechan para copiar nuestros datos. Para hacerlo usan un aparato llamado skimmer que hace una copia exacta de la información de la banda magnética. Es un dispositivo pequeño que puede esconderse en un bolsillo y almacena nuestra información. El copiado es rápido y no altera nuestra tarjeta, por lo que cuando nos la traen nuevamente no notamos nada", explica Daniel Monastersky, abogado especializado en delitos informáticos y director del Posgrado de Gestión y Estrategias en Ciberseguridad del CEMA.