Durante el juicio, ninguno de ellos negó los hechos, pero cada uno lo justificó de diferentes formas. Asselborn, detenida en el penal de Magdalena, dijo que era víctima de violencia de género por parte de su pareja y que accedió a convocar a las chicas porque Sili la tenía amenazada con lastimar a su hija si no lo hacía. "Hace cuatro años que estoy detenida, mi hija me está esperando y, más allá de que no están las víctimas, pido perdón por lo sucedido", dijo ante el tribunal antes de ser condenada.