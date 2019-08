Ancarola, de 28 años, tendrá que llevar una tobillera electrónica, deberá recibir tratamiento para agresores sexuales y no podrá ir a trabajar ni tener contacto con menores, incluidos sus familiares. En esa línea, el juez determinó que en el domicilio familiar, donde también funciona la guardería Little Seeds Academy, no haya servicio de internet.