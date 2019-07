Puente indirectamente apuntó al endoscopista: "Lo que puedo decir es que lo único que ingresó al cuerpo de Débora fue el endoscopio. ¿Si pienso que eso pudo haber lastimado el esófago? Yo no pienso. Yo sólo sé que fue lo único que ingresó". También afirmó: "Diego (Bialolenkier) no me informó que tenía una hemorragia", aunque destacó que había participado en las infructuosas tareas de reanimación.