Luego de estar internada en terapia intensiva durante 25 días en el hospital El Cruce de Florencio Varela, la joven relató: "Hoy veo todo extraño. En la memoria nadie muere pero no sabés cómo duele, no te imaginás la falta que me hacés y cómo me gustaría que estuvieses", agregó Rocío sobre su compañera de banco en la escuela.