Un perro rastreador detectó que el empresario cruzó a pie hacia el otro lado de la ruta, pero allí se perdió el rastro. Desde entonces no se supo nada de el a pesar de que se condujeron intensos rastrilajes y allanamientos que incluyeron los del del ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, y de un ex senador radical, Hugo Lesca. No obstante, esas líneas de investigación no prosperaron.