Según informó el subcomisario Fabio Molina, de la comisaría 36, la riña comenzó de la nada. Sin explicación alguna, por lo menos hasta ahora. Al parecer, los Fernández se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la caja de su camioneta cuando de un momento a otro apareció en escena el otro bando, cuyo auto estaba parado en frente, con desperfectos mecánicos. "No se conocen, no son familiares, no viven cerca", reveló el jefe policial.