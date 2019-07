Desde la red social Facebook, su padre contó que Milagros "estaba irreconocible" tras su fallecimiento. "Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza", señaló. Y agregó: "A mí no me gustaban esas fiestas pero me decía 'no todos se drogan, papá', esta era su segunda fiesta en Palma de Mallorca. Me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella. Mi hermosa Alanis con solo 19 añitos".