En su fallo, Rafecas considera "inhumanas" las condiciones a las que son sometidos los internos. Y describe algunas circunstancias: "los colchones no sólo no entran, sino que no alcanzan, en algunos casos debían colocar sus mantas sobre la letrina y en esas condiciones intentar descansar. Todo ello, sin perjuicio de que la Unidad 29 no cuenta con luz ni ventilación natural y que los internos no poseen recreación alguna".