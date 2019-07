Se trata del segundo detenido por el violento homicidio de la uniformada. Un día después del hecho, D.G., un menor de 17 años apodado "Patita", fue arrestado en el mismo barrio en el que asesinaron a la oficial Duarte. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a este medio que por el momento no se logró establecer cuál fue el rol que cumplió cada uno en el crimen. "El objetivo fue robarle el arma. De eso no hay dudas. Lo que aún no sabemos es quien la tiene. Todavía no fue encontrada", habían señalado desde la Bonaerense tras la detención del adolescente.