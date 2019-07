Primero, L. falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático. La víctima presentaba un golpe en la cabeza, que la necropsia determinó fue producto las convulsiones que experimentó y que no fue inflingido. Segundo, no presentó signos de una violación, de un contacto sexual violento, no había lesiones en sus orificios o en otras partes de su cuerpo que así lo indicaran.