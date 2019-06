Sobre el modus operandi, que se repite en distintos casos, un relato publicado en el sitio de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos, plantea las bases de la posible estafa vinculada a algunas de estas empresas: "Cuatro chicas vinieron a la puerta de mi trabajo, yo estaba recién entrando algo dormido y me explicaron un plan que no entendí mucho, no quería saber nada, pero me hicieron firmar diciéndome que era para que quede corroborado que vinieron y me ofrecieron el mismo".