El abogado defensor reclamó la absolución de su defendida: entiende que la fiscalía pidió una condena y una pena abultada que no se corresponde con la mecánica de los hechos. "Creemos que no están dadas las pruebas ni los criterios necesarios para acusar a Mariana de resistencia a la autoridad porque no existió una orden legítima de la autoridad ni responsabilizarla de las lesiones de la oficial", dice Teszkiewicz.