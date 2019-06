– Cuando es contraria a derecho tenemos que empezar a investigar si no estamos en prevaricato, que ese actuar del magistrado tiene que ver con una decisión que no es dictar la sentencia que corresponde sino llegar al resultado que él quiere. Primero voy al resultado y después me fijo si hay una norma que me ayuda a ese resultado, cuando no respeto lo que la norma prevé, el juez no está dictando sentencia conforme a derecho, esa sentencia pasa a ser arbitraria. Sentencias en las cuales la decisión del magistrado no debiera ser considerada con un acto jurisdiccional válido, esto es un poco el límite que nosotros tenemos que garantizarle, al buen juez que dicta la sentencia conforme a las normas que corresponden al caso, tenemos que defenderlo a ultranza.