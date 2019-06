Otra de las testigos que dio su testimonio en el juicio contó que a pesar del desencanto, Analía no se quería divorciar. Temía por sus hijos. Creía que no volvería a verlos si decidía terminar la relación. Ya casi no se hablaba con Crespo. También contó que ella, ante sus amigas, lo trataba a el de "pescado" y que había perdido todo tipo de interés sexual. Estaban separados bajo el mismo techo.