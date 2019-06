El amigo de Martín Báez habla con tranquilidad: "Martín tiene el vicio de la escalada hace un montón. Acá en Gallegos había una palestra del CEPARD, él lo conoce ahí a Oscar Biott, que había venido a la ciudad a presentar un proyecto ante la Secretaría de Deportes. Un día le planteó que no tenía dónde vivir. Los otros tipos que hacen palestra con Martín le dijeron que lo ayudara. Martín le permitió ocupar la casita que tenía en el predio de la calle Gregores que pertenece a Kank y Costilla". Y desgrana explicaciones con sentido común: supieron del caso Chocobar cuando Biott y Azzolini fueron detenidos. No conocían a Marcela Chocobar. No hacían fiestas en la chacra, más que los asados familiares de fin de semana o los cumpleaños de los chicos, los nietos de Lázaro. Martín no es amigo de Biott, fue sólo su alumno de escalada. La chacra no está escondida, se la muestra en los medios como una fortaleza porque filman el gran portón negro, pero todo el perímetro está cercado solo con una media sombra. No se puede hacer nada ahí porque además están los caseros. No es un tugurio. No es un aguantadero. Y lo que suena más lógico: desde que comenzaron los problemas judiciales de la familia, en el año 2013, ese sitio es público. "Es el último lugar donde a alguien se le podría ocurrir hacer una fiesta así. Como creen que allí están enterrados millones de dólares debe ser uno de los lugares más controlados de Gallegos", dice.