Le dije eso, el chabón seguía insistiendo en que quería tener algo conmigo. Me pasó su número, me dijo que se llamaba Guillermo, que trabajaba en el Banco Provincia, que si tenía alguna dudita o algún trámite, que recurra a él. Me dijo que anote su número, a lo que yo dije que no, que no necesitaba anotar su número, que realmente no me interesaba. Bueno, pasó.