El 21 de enero pasado el presidente Mauricio Macri firmó un DNU que acelera el trámite de la extinción de dominio en comparación con las herramientas con las que contaba el Estado. Pero todavía no se implementa. Según el decreto no solo se tramitaría en paralelo al proceso penal, sino que el juez civil podría incautar los bienes y disponer de ellos si el imputado no logra demostrar que fueron adquiridos lícitamente, evitando las dilaciones de los procesos penales.