– Yo creo que el problema es que es ineludible. Nosotros sacamos dinero de un cajero automático y hacemos muchos trámites a través de internet. Es lógico que la discusión también está en si esto es bueno o no para el sufragio. Hay muchos países que han intentado introducir elementos electrónicos o informáticos que pueden ir desde la tecnificación del padrón hasta la emisión del voto, todo es.

Hay distintos modelos. Pero todo entra dentro de lo que es el voto electrónico o de la tecnología aplicada al proceso electoral. El tema es que la primera virtud suele ser la rapidez. Por qué se buscan sistemas informáticos para tener los resultados más rápidos, que generalmente esta es la primera respuesta. Ahora, cuando veo la Constitución o veo el Código Electoral que me habla de igualdad, de seguridad, de equidad en los procesos electorales, pero a la rapidez no la encuentro en ningún lado. Es decir, nosotros los jueces somos muy prudentes. Nos parecen bien las ventajas de la tecnología porque no la podemos negar pero siempre y cuando tengamos el control seguro del proceso. Cuando en el año 2016 se discutió en Argentina, a nosotros nos consultaron y lo que pedimos fue tener una auditoría completa del sistema por lo menos seis meses antes para poder revisar a cero todo el sistema, tener las máquinas verificadas y tener un control muy estricto sobre el proceso.