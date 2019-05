Finalmente la magistrada en el auto de procesamiento se refirió al móvil. En su texto, sostiene que todavía no está claro por qué la mataron. Si bien dice que no fue un ataque sexual o un asalto, no se aventura a manifestarse en ese sentido. En este punto difiere con el fiscal Vaz, para quien no hay dudas de que los asesinos quisieron violarla y como no pudieron, la mataron, no sin antes llevarse el dinero que la joven traía encima.