"Tenía 13 añitos el nene mío, jugaba al fútbol, iba a la escuela. Yo soy un changarín, vendo carnada, hacía 100 pesos y le daba 20 pesos a él para ir a la escuela. Llegaba y me estaba esperando. Me pedía viejito 'dame 20 pesitos'. Los nenes acá se conforman con un jugo y un turroncito, nomás", dijo y quebró en llanto. "Tengo 9 hijos más que lo están esperando. Me fui a dormir con ellos, me preguntaban 'Papá, ¿Danilo dónde está?' y yo les decía que estaba durmiendo con la abuela, que se fue a descansar al cielo. No puedo entrar al velorio porque es un dolor grandísimo".