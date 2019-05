La fiscalía alegó que esas palabras revelaban la intención deliberada de cometer el crimen, por lo que solicitó una pena de 21 años de prisión. Según la evidencia presentada, el jurado determinó que la muerte de Mazzeo "no fue accidental, ni fruto de un exceso no querido pero no evitado", y de manera unánime estableció su culpabilidad. Por ende, lo condenaron a 17 años y tres meses de prisión.