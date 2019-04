-¡Qué tal! Yo soy Marcela Gutiérrez y me dijeron que quería hablar conmigo, pero yo no sé quién es usted.

-Yo soy el subcomisario Martín, de la delegación del parque. Usted tiene que estar antes de las dos de la tarde en la Subcomisaría porque va a tener problemas. Si no viene, va a tener problemas con la Justicia.

-No entiendo por qué voy a tener problemas. Además yo no pedí ninguna reunión con la policía ni con nadie.