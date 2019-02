"Me dijeron que necesitaban hablar conmigo y pensé que me iban a hablar de una nota de una materia. No me imaginé que me iban a decir lo que había dibujado", cuenta a Infobae Lucía, la madre de L. "Volvíamos del colegio y le pregunté qué pasó. Me dijo que 'Colorín' –así apodan a su tío- le apoyó el pene, que ella sintió que le mojaba la cola. También me dijo que le metió el pene en la boca".