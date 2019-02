En su escrito, Sabadini denunció que los peritos de la Policía Federal designados para llevar adelante ese trámite procesal no analizaron ni evaluaron lo ordenado por la magistrada. El fiscal señaló que en varios pasajes de su informe el perito, frente a distintos puntos de pericia sobre los que debía pronunciarse, manifiesta que al no contar con la documentanción necesaria no podría expedirse.