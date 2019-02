"Estuvimos unos diez minutos, mi hija sacó unas fotos y mi marido dice 'vamos porque se está poniendo oscuro'. Acá anochece a las 18:30″, prosiguió. Emilia contó que Daniel se adelantó y al instante lo perdió de vista: "En ese momento mi marido grita 'socorro, auxilio' y cuando me doy vuelta veo que salen corriendo dos negros mulatos, de pronto uno volvió y me quiso sacar la riñonera. Me tiró la remera, me la rompió y mi marido vino: tironearon los dos. Mi hija vio cuando le clavaron una faca".