De ser hallado culpable Andrada recibiría la pena de prisión perpetua. De momento, Vitale dejó trascender que no encuentra motivos para imputarle el delito de femicidio, ya en lo que va de la investigación no halló elementos que hagan pensar que el sospechoso tenía un encono particular con Ledesma por su condición de mujer pero sí en la calificación estará especificado el contexto de violencia de género.