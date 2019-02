"Hoy a la mañana cuando estaba haciendo fotocopias en el centro de Polvorines me estaban siguiendo y sacando fotos al auto. Esto viene de la política. Después adentro de la comisaría un ex comisario que fue echado y que ahora trabaja para el intendente (Leonardo) Nardini también me sacó fotos. Esto suena grave pero es lo que sufrimos todos los días en Malvinas. Todos los días hay estas cosas raras", aseveró.