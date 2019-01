Los investigadores saben que no lo mataron en los pastizales del barrio 4 Esquinas y que lo transportaron hacia allí en auto. En el lugar no hallaron pertenencias personales ni rastros de sangre: solo una pistola y el tapón de un bidón que pudo haber sido donde llevaron el combustible con el que lo incendiaron. Sus manos, piernas y parte de su cuerpo no presentaban quemaduras. Con su rostro incinerado y desfigurado, pudieron comprobar que se trataba de Joel por un tatuaje que llevaba en el brazo: "Machuki", el apodo de su hermano, un reconocido delincuente de Zárate que murió el lunes 20 de junio de 2016 a sus 18 años luego de ser embestido por un auto conducido por una persona a la que recientemente había asaltado mientras huía en su moto robada de un raid delictivo.