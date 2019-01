En la última comunicación, Lumila le consultó a su hermana por el estado de salud de su esposo. Ella le comentó que presentaba "los mismos altibajos de siempre", aunque nada para causar algún tipo de alarma. "Hace unos 15 días estuvieron con psiquiatra. Les dijo que no había riesgo de que Jorge ejerciera violencia a sí mismo. Por eso no sabemos que pasó y nunca lo voy a saber porque mi hermana no está más. Está muerta", lamentó.