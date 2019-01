Los asesinos no le robaron nada. Simplemente le dispararon y se fueron, por lo que la policía cree que no se trató de un robo. "Él no tenía enemigos. Allá no conocía a nadie. Por eso no se explica. Se comenta que hay una moda en Brasil de que las bandas como prueba le disparan a los motociclistas como lo hicieron con Cristian. Pudo haber sido eso", dijo el amigo. Otra hipótesis es que lo confundieron con otra persona y lo ejecutaron.