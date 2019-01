"No puedo estar más así, no puedo seguir escondiéndome, o estar todo el tiempo encerrada en mi casa por miedo a que él me haga algo. Necesito estar tranquila. No puedo salir de mi casa y decirle a mi papá 'nos vemos' y en realidad no sé si voy a volver a mi casa o no. Necesito que me ayuden", dijo ella.