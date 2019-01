Entre los familiares hay diferencias desde hace años pero respecto a la expropiación coinciden en el destino del boliche. No quieren que se pierda el lugar en el que dejaron a sus hijos, padres, maridos o esposas. "A mí lo que me preocupa son las manos de los chicos que están grabadas en las paredes, que querían salir, eso no tendría que perderse de ninguna manera", dice Nilda Gómez.